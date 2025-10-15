İsrail, 39 yıl hapiste kalan Filistinli Ebu Nime’yi serbest bıraktı

İsrail, Hamas ile yapılan esir takası anlaşması kapsamında 1968 Filistinliyi serbest bıraktı. Serbest bırakılanlar arasında, hayatının 39 yılını İsrail hapishanelerinde geçiren Semir Ebu Nime de yer aldı. 65 yaşındaki Ebu Nime, özgürlüğüne kavuştuktan sonra Mısır’a sınır dışı edildi.

BETTİRLİ BİR DİRENİŞÇİ: KUDÜS'TE BAŞLAYAN HAYAT

Filistinli Semir Ebu Nime, 4 Kasım 1960’ta Beytüllahim’in güneyindeki Bettir beldesinde doğdu. Eğitimini daha sonra taşındığı Kudüs’te tamamladı.

Kardeşi Vail Ebu Nime, ağabeyiyle birlikte Ürdün’de Turizm ve Otelcilik alanında üniversite eğitimi aldıklarını ve bu dönemde Semir’in Fetih hareketine katıldığını aktardı.

1986'DA TUTUKLANDI, EVİNE EL KONULDU

Semir Ebu Nime, 20 Ekim 1986’da Mescid-i Aksa yakınlarında bir grup İsrail askerine yapılan bombalı saldırıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

İsrail makamları, saldırıda 1 askerin öldüğü, 70’ten fazlasının yaralandığı olayla bağlantılı olarak Ebu Nime’yi silah ve bomba sağlamakla suçladı.

Ayrıca 1983’te Kudüs’te bir otobüse yönelik saldırıyla da ilişkilendirildi.

İki ay boyunca ağır sorguya maruz kalan Ebu Nime, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kudüs’te kiraladığı evi ise tutuklanmasının hemen ardından İsrail tarafından yıkıldı.

FETİH HAREKETİ'NDE ÖNEMLİ ROL

Fetih hareketi üyesi olan Ebu Nime, örgütün yurtdışı ile iç saha arasındaki bağlantı kanallarında görev aldı.

Silah tedarik operasyonlarını yönettiği ve çeşitli direniş eylemlerine lojistik destek sağladığı belirtildi.

Filistinli Esirler Hareketi’nin yürüttüğü açlık grevleri ve protestolarda da aktif rol oynadı.

İSRAİL 39 YIL BOYUNCA ESİR TAKASINA YANAŞMADI

Ebu Nime, 39 yıl süren tutsaklığı boyunca defalarca gündeme gelen esir takası anlaşmalarında serbest bırakılmadı.

Oslo Anlaşmaları ve sonrasında yapılan mutabakatlarda da adı listelere alınmasına rağmen İsrail makamları serbest bırakmayı reddetti.

HAPİSHANEDE SAĞLIĞINI KAYBETTİ

Filistin Esirler Cemiyeti’ne göre Ebu Nime, şiddetli sorgulamalar, kötü koşullar ve tıbbi ihmal nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadı.

Hapiste 6 kez ameliyat geçiren Ebu Nime, boynundaki sinir kopması ve omurga ağrıları nedeniyle uzun süre tedavi gördü.

Tutsaklığı boyunca annesini ve üç kardeşini kaybetti, ancak hiçbiri için cenazeye katılmasına izin verilmedi.

BİNLERCE FİLİSTİNLİ HALA TUTSAK

Filistinli kaynaklara göre İsrail hapishanelerinde halen 10 binden fazla Filistinli, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ağır koşullarda tutuluyor.

Tutsaklar işkence, aç bırakılma, tıbbi ihmal ve kötü muameleye maruz kalıyor.

ATEŞKES SÜRECİ VE ESİR TAKASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de İsrail ile Hamas arasında Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasının onaylandığını duyurdu.

Anlaşma, Mısır’da imzalandı ve 10 Ekim’de yürürlüğe girdi.

İsrail ordusunun “Sarı Hat” olarak adlandırılan bölgeden çekilmesinin ardından, Gazze Şeridi’nde saat 12.00 itibarıyla ateşkes yürürlüğe girdi.

Ebu Nime, bu anlaşmayla özgürlüğüne kavuşan en yaşlı Filistinli esirlerden biri olarak tarihe geçti.