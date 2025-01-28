İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri 15 bin asker yaralandı

AA

İsrail askerlerinin Filistin katliamı sürüyor.

Filistin topraklarını adeta kanla sulayan hain İsrail ordusu, masum sivilleri hedef almaya devam ediyor.

15 BİNDEN FAZLA ASKER YARALANDI

Savunma Bakanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Departmanı, saldırıların başlangıcından bu yana İsrail ordusu ve güvenlik güçlerine mensup 15 binden fazla yaralıyı tedavi ediyor." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusunun internet sitesinde yer alan bilgilere göre ise 7 Ekim 2023'ten beri 405'i Gazze'yi karadan işgal sürecinde olmak üzere 841 İsrail askeri öldü, 2 bin 570'i karadan işgal sürecinde 5 bin 667 İsrail askeri yaralandı.

YARALI ASKERLERİN KONUMLARINI AÇIKLADILAR

Bu sayıların; Gazze Şeridi, Batı Şeria, Lübnan ve İsrail'de ölen ve yaralanan askerleri kapsadığı ancak İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) üyelerini içermediği belirtiliyor.

İsrail Savunma Bakanlığı, açıkladığı sayılar ile İsrail ordusunun verileri arasındaki farkın nedenine ilişkin ise bir açıklık getirmedi.