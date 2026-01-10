Halep’te gerilim tırmanıyor: PKK/SDG anlaşmaya uymadı, Suriye ordusu operasyon başlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusu, YPG/SDG terör örgütüyle yürütülen anlaşma girişimlerinin sonuçsuz kalmasının ardından Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde operasyon başlattı.

Bölgeyi boşaltacaklarını duyuran PKK/SDG unsurlarının anlaşma şartlarını yerine getirmediği, çekilmek yerine saldırılarını sürdürdüğü ve bazı sivillerin hayatını kaybettiği bildirildi.

SANA: TERÖRİSTLER SİVİLLERE SALDIRDI, GENÇLERİ İNFAZ ETTİ

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya bilgi veren bir Suriye istihbarat yetkilisi, teröristlerin 4 genci öldürdüğünü ve bölgeyi boşaltmaya çalışan onlarca aileye saldırdığını söyledi.

Kaynak, milislerin "Suriye devletine karşı savaşmaya gitmeyi reddeden dört Kürt genci öldürdüğünü ve mahalleyi terk eden sakinlerin birkaç evini yaktığını" da sözlerine ekledi.

Suriye Savunma Bakanlığı birimleri, bölgedeki büyük bir hedefin vurulduğunu açıklarken, "SDF-PKK terör örgütüne ait büyük bir mühimmat deposuydu. Halep'teki SDF bir açıklamada hedef alınan yerin hastane olduğunu iddia etti. Gerçekte, yer bir hastane değil, imha edilen büyük bir SDF mühimmat deposuydu ve patlamalar halen devam etmektedir." bilgisini paylaşttı.

İKİNCİ KEZ SÜRE VERİLMİŞTİ

Suriye ordusu, çatışmaların durmasının ardından PKK-YPG-SDG üyelerine Halep'in Şeyh Maksut mahallesini boşaltmaları için bugün öğle saatlerinde ikinci kez süre verdi.

Suriye ordusunun, Şeyh Maksut mahallesindeki sivillerin tahliyesi için yerel saatler 16.00 ile 18.00 arasında insani koridor açacağı bildirildi.

Şam yönetiminin, terör örgütü YPG'ye Halep'i terk etmesi için tanıdığı sürenin dolmasının ardından tahliye süreci devam ediyordu. Suriye basınında yer alan haberlerde, SDG unsurlarının Halep’teki Şeyh Maksut Mahallesi’nden çıkmayı reddettiği ve çatışmayı sürdürmekte ısrar ettiği öne sürüldü.

AFP, ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Şam’a gitmekte olduğunu duyurdu.

Yerel basında çıkan haberlerde, SDG üyelerinin ateşkesi ihlal etiği ve Suriye ordusunun operasyon yapılacak bölgelere ilişkin yeni harita açıkladığı belirtildi.

Onlarca otobüs, örgüt elemanlarının tahliyesi için bölgede hazır bekletiliyor. Suriye ordusu, çatışmaların durmasının ardından silahlı güçlerin çıkışı için bazı mahallerin girişlerindeki bariyerleri kaldırmıştı.

TÜRKİYE GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Endonezya Savunma ve Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında "Suriye'deki gelişmeleri yakından izliyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştük. Kamu düzeninin sağlanması önemli, terörle mücadelenin devamı gerekir, SDG'nin de 10 Mart Mutabakatına uyup üzerine düşen yükümlülükleri yapmasını bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, aynı toplantıda, “Tüm terör gruplarını hedef olan operasyon tarafımızdan memnuniyetle karşılandı. Suriye hükümeti, terör faaliyetlerine karşılık operasyon başlattı. Bu operasyonu memnuniyetle karşıladık. Suriye'nin güvenliği kendi güvenliğimiz. Destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.” dedi.

ÇATIŞMALARIN GEÇMİŞİ

Suriye'nin Halep kentinde SDG adı altında terör örgütü PKK/YPG ile Suriye ordusu arasında geçtiğimiz salı gününden beri süren çatışmalarda dün gece 03.00 itibarıyla ateşkes ilan edildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, örgütün Halep'i terk etmesi için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığını duyurdu.

Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd bölgelerinde çatışmaların son bulmasıyla silahlı grupların çekilme süreci başladı. Suriye yönetimi, örgüt üyelerinin Kuzeydoğu'ya çekilmesi için güvenli koridor açılacağını açıkladı. Ordunun güvenli geçiş için silahlı unsurlara eşlik edeceği aktarıldı.

SİLAHLI UNSURLARIN TAHLİYE SÜRECİ BAŞLADI

Bugün saat 09.00 itibarıyla Suriye yönetiminin silahlı gruplara Halep'i terk etmek için verdiği süre doldu.

Halep kent merkezinde ordu operasyonları sonrasında bir mahalleye sıkışan terör örgütü YPG/SDG mensuplarının, Fırat Nehri’nin doğusuna gönderilmesi için “tahliye” süreci başladı.

YPG/SDG mensupları "ilerleyen saatlerde" Halep'te işgal ettiği yerleri terk edecek. Terör örgütü mensuplarının, "hafif kişisel silahlarıyla" Fırat Nehri'nin doğusuna geçeceği ifade edildi.

Halep'teki devlet kurumlarının da bölge sakinlerine hizmet vermek için Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerine girmeye hazırlandığı kaydedildi.

BAKAN FİDAN, ŞEYBANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda Halep'te yaşanan gelişmeleri görüştü.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ, ARAMA FAALİYETLERİ BAŞLADI

Geçici ateşkesin sağlanmasıyla siviller bölgeyi terk etmeye başladı. Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığı, güvenliğin sağlanması amacıyla bölgede ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Terör örgütünün ardında bırakmış olabileceği mayın ve el yapımı patlayıcı tehlikelerine karşın ordu birlikleri tarafından arama tarama faaliyetleri başlatıldı.

ABD'DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Halep kentinde uygulanan ateşkesin uzatılması için çalıştıklarını belirtti.

ABD'nin ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ifade eden Barrack, "tüm taraflara geçici ateşkesi mümkün kılan itidal ve iyi niyetleri için" teşekkürlerini iletti.

Sürdürülebilir işbirliği sayesinde bu hafta sonu daha kalıcı bir sükûnete ve daha derin bir diyaloğa ulaşılabileceğini umut ettiklerini belirten Barrack, “Bu ateşkes, Suriye’nin farklı kesimlerini, topluluklarını ve komşu ülkeleri; güvenlik, kapsayıcılık ve kalıcı barışa giden tek bir ortak yola yönlendirmek için hayati öneme sahip çalışmaları başlatıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Suriye’deki her türlü gelişmeyi yakından izliyor. Güvenlik birimleri, Türkiye’nin öncelikli hedefinin, Suriye’nin siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve merkezi yapısının korunması olduğuna dikkat çekerken, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın sınırdaki gelişmeleri izlediğini aktardı.

GÜVENLİK BİRİMLERİ: ÇATIŞMALAR GÖÇ VE İSTİKRARSIZLIK RİSKİNİ ARTIRIYOR

“Suriye içinden sınıra yakın alanlara yönelik olası göç hareketlerini dikkatle takip etmek ve bölgedeki sivil halkın güvenliğinin sağlanması hedeflenmektedir.” bilgisini veren güvenlik birimleri, “Son günlerde Halep kentinde, özellikle Kürt nüfusun yoğun olduğu Şeyh Maksud, Eşrefiye (Aşrafiye) ve Beni Zeyd mahallelerinde Suriye ordusu ile SDG unsurları arasında yaşanan çatışmalar, bu çerçevede değerlendirilmektedir.” paylaşımını yaptı.

“SDG’nin, Suriye hükümeti ile karşılıklı olarak imzaladığı 10 Mart mutabakatına uymayıp, uzlaşıdan uzak davranışlarının neticesi olarak yaşanan çatışmalar, sivil kayıplara ve on binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açmıştır. Ayrıca, çatışmalar bölgedeki istikrarsızlığın derinleşmesi riskini de oluşturmaktadır.” bilgisini paylaşan güvenlik çevreleri, şu değerlendirmeyi aktardı: