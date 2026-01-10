ABD, Karayipler'de bir petrol tankerine daha el koydu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela kaynaklı yeni bir tankere daha el koyduklarını duyurdu.

Paylaşımında, "ABD, Venezuela'daki geçici yönetim ile koordineli olarak, bizim onayımız olmadan Venezuela'dan ayrılan bir petrol tankerine el koydu. Bu tanker, şu anda Venezuela'ya geri dönüyor ve buradaki petrol, bu tür satışlar için yaptığımız büyük enerji anlaşması aracılığıyla satılacak" ifadelerini kullandı.

EL KONULAN BEŞİNCİ TANKER

ABD Güney Saha Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Olina' adlı tankere el koyulduğu belirtilmişti.

En son 7 Ocak'ta biri Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Rusya tescilli petrol tankeri 'Bella 1', diğeri de yine Karayipler bölgesinde olmak üzere iki petrol tankerine ABD tarafından el konulmuştu.

Venezuela'ya yönelik yaptırımlar kapsamında ABD, 'Olina' petrol tankeriyle birlikte beşinci gemiye el koymuş oldu.