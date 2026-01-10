Trump, ABD'li petrol şirketlerinin yöneticileriyle Venezuela'yı görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından ülkenin petrol endüstrisindeki yatırım olanaklarını görüşmek üzere ABD'li petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle Beyaz Saray'da bir araya geldi.

ABD’Lİ ENERJİ DEVLERİ VE ÜST DÜZEY İSİMLER VENEZUELA PETROLÜ İÇİN MASADA

Toplantıya, Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Repsol, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy ve Hilcorp'un yöneticilerinin yanı sıra ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Enerji Bakanı Chris Wright da katıldı.

Trump, burada yaptığı konuşmada, büyük Amerikan şirketlerinin Venezuela'nın harap durumdaki petrol endüstrisini hızla yeniden inşa etmeye nasıl yardımcı olabileceğini ve milyonlarca varillik petrol üretiminin ABD'ye, Venezuela halkına ve tüm dünyaya fayda sağlayacak şekilde nasıl sağlanabileceğini ele alacaklarını söyledi.

PETROL ŞİRKETLERİNE GÜVENLİK GARANTİSİ

Venezuela'nın perşembe günü 4 milyar dolar değerindeki 30 milyon varil petrolü ABD'ye verdiğini belirten Trump, söz konusu petrolün ABD'ye doğru yola çıktığını aktardı.

Trump, hangi petrol şirketlerinin Venezuela'ya gitmesine izin verileceğine karar vereceklerini, şirketlerle anlaşma yapacaklarını kaydetti.

Petrol şirketlerine güvenlik garantisinde bulunan Trump, şirketlerin Venezuela yerine ABD ile doğrudan muhatap olacaklarını ifade etti.

Trump, Venezuela'nın çok uzun zaman önce kurdukları petrol endüstrisini ABD'den aldığını öne sürerek, "kendilerinden alınanı geri aldıklarını" vurguladı.

ABD Başkanı Trump, "Amerikan şirketleri, Venezuela'nın çürüyen enerji altyapısını yeniden inşa etme ve nihayetinde petrol üretimini daha önce hiç görülmemiş seviyelere çıkarma fırsatına sahip olacak. Venezuela ve ABD'yi bir araya getirdiğinizde, dünyadaki petrolün yüzde 55'ine sahip oluyoruz." dedi.

EN AZ 100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPILACAK

Petrol şirketlerinin gerekli kapasite ve altyapıyı inşa etmek için en az 100 milyar dolar harcayacağını belirten Trump, şirketlerin hükümetin parasından ziyade korumasına ve güvenliğine ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Trump, Venezuela'nın, ABD'nin Venezuela ham petrolünden 50 milyon varile kadar olan kısmını derhal rafine edip satmaya başlamasını ve bunun süresiz olarak devam etmesini kabul ettiğini söyledi.

Ayrıca Trump, Venezuela petrolü konusunda gelecek hafta bir toplantı daha yapacaklarını belirtti.

"BİZ YAPMASAK ÇİN YA DA RUSYA YAPARDI"

"Bunu Venezuela'ya biz yapmasak Çin ya da Rusya yapardı." ifadesini kullanan ABD Başkanı Trump, "Çin'e ve Rusya'ya söyledim, sizinle çok iyi anlaşıyoruz, sizi çok seviyoruz, sizin orada olmanızı istemiyoruz, orada olmayacaksınız. Onlara ve size söyleyeceğim bir şey var, o da iş için açığız. Çin, orada veya ABD'de bizden istediği kadar petrol satın alabilir. Rusya, ihtiyaç duyduğu tüm petrolü bizden alabilir." diye konuştu.

Trump, ExxonMobil yöneticisinin ekipleri hemen harekete geçirebileceklerini ve birkaç hafta içinde işe başlayabileceklerini söylemesi üzerine, "Bizim istediğimiz de bu. Hız ve kalite istiyoruz." dedi.

Basın mensuplarının, "güvenlik garantisinin nasıl sağlanacağına" yönelik sorusunu da cevaplandıran Trump, Venezuela liderleri ve halkıyla birlikte çalışacaklarını ve güvenli bir grup oluşturacaklarını ifade etti.

Trump, "Onlar da yanlarında bazı güvenlik önlemleri getirecekler. Bunlar bebek değiller, oldukça zorlu koşullarda petrol sondajı yapan insanlar." değerlendirmesinde bulundu.