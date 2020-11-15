İsrail, 8 milyon doz koronavirüs aşısı için Pfizer ile anlaştı

İsrail, 8 milyon doz koronavirüs aşısı için Pfizer ile anlaştı

Aşı anlaşmasıyla ilgili konuşan Başbakan Netanyahu, bu konuda diğer ülkelerden geri kalmak istemediklerini söyledi.

ABD'li Pfizer ve kurucuları Profesör Uğur Şahin ile Profesör Özlem Türeci olan BioNTech'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşının 3'üncü faz denemelerinin yüzde 90 oranında etkili olduğunun açıklanmasının ardından ülkeler, aşının temini için harekete geçti.

Bu kapsamda İsrail, Pfizer ile koronavirüs aşı adayının yaklaşık 8 milyon dozu için resmi bir niyet anlaşması imzaladı.

237 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

İsrail basını, Pfizer'in, anlaşmada aşının fiilen tedarik edilmesine ilişkin herhangi bir taahhüt içermese de, önümüzdeki hafta 35 milyon doların üzerinde bir ön ödeme alabileceğini belirtti.

Kalan miktarın, aşı dozları sevk edildikten sonra ödeneceği kaydedildi. Ancak ABD'deki artan talep veya diğer "koşulların" Pfizer'in siparişi yerine getirmesini engellemesi halinde, Tel Aviv'in geri ödeme beklediği aktarıldı.

"AŞIDA GERİ KALMAMAK İÇİN DÜNYA LİDERLERİYLE GÖRÜŞÜYORUM"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Ulusal misyonumuz, istisnasız İsrail'de isteyen herkes için aşı sağlamaktır." dedi.

Netanyahu, "aşıyı dünyanın önde gelen ülkeleriyle birlikte almak ve bu konuda geri itilmemek için" diğer ülkeler ve dünya liderleriyle görüşmelerde bulunduğunu sözlerine ekledi.

"SABIRLI OLUN" ÇAĞRISI

Bu arada, İsraillileri biraz daha sabır göstermeye ve hükümetin koronavirüs karşıtı direktiflerine ve kurallarına uymaya çağıran Netanyahu, "aşılar gelene kadar aylar geçeceğini, ancak bunların onaylanacağını varsaydığını" söyledi.

İsrail'de koronadan ölen hahamın cenaze töreninde ortalık karıştı ViDEO