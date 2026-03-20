Ramazan Bayramı sabahında dünyada bayram namazı

Dünya genelinde hem hüzünlü hem de bereketli geçen Ramazan'ın sonuna geldik.

İslam dünyasında Ramazan Bayramı heyecanı yaşanıyor...

Sabah saatlerinde dünyanın birçok yerinde Müslümanlar, bayram namazı için camilere akın etti.

Namaz kılan vatandaşlar, hep birlikte ellerini semaya açtı.

BALKANLAR'DA VATANDAŞLAR CAMİLERE AKIN ETTİ

Bulgaristan genelinde Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camiler doldu taştı.

Başkent Sofya’daki Müslümanlar, ibadete açık tek cami olan Kadı Seyfullah Efendi Camisi'nde bir araya geldi.

Yaklaşık 300 kişilik kapasiteli, halk arasında "Banyabaşı" adı ile bilinen caminin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle cemaatin büyük bölümü, namazını caminin önündeki kaldırımlarda kıldı.

ENKAZIN ÇEVRESİNDE BAYRAM NAMAZI

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki Filistinliler, üst üste üçüncü Ramazan Bayramı namazını İsrail saldırılarında yıkılan İbn Taymiyye Camisi'nin enkazının çevresinde kıldı.

SAVAŞIN ORTASINDA İBADET

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Muhammed el-Emin Camisi’nde çok sayıda kişi bayram namazını eda etti.

Sabahın erken saatlerinde camiye akın eden vatandaşlar, saf tutarak namaz kılıp bayramlaştı.

ÇOCUKLARI İLE BİRLİKTE SAF TUTTULAR

Libya’nın başkenti Trablus’taki Şehitler Meydanı’nda binlerce kişi, Ramazan Bayram'ını karşıladı.

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen Libyalılar, geleneksel kıyafetleriyle aileleri ve çocuklarıyla birlikte saf tuttu.

Bayram namazının kılınmasının ve hutbenin ardından vatandaşlar bayramlaştı.

TOKYO'DA BAYRAM COŞKUSU

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı. Cemaat Tokyo Camii'nde kılınan namazın ardından bayramlaştı.