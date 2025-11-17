İsrail, ateşkesi ihlal edip Gazze'yi hedef aldı: 3 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılar sonucu biri çocuk, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Göster Hızlı Özet İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı ve 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu saldırılarda bir çocuk ve iki yetişkin öldü.

Gazze'de ateşkes ihlal edilmeye devam ediliyor. Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre; İsrail askerlerinin Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye mahallesine düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk, 2 Filistinli hayatını kaybetti. TOPLAM 3 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ Ayrıca İsrail ordusuna ait insansız hava aracının, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Atatra bölgesine düzenlediği saldırıda bir Filistinli öldü. İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 69 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, binlerce kişi yıkılan binaların enkazı altında kayboldu. ATEŞKES ANLAŞMASI ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken ateşkes, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti. İSRAİL BİRDEN FAZLA KEZ İHLAL ETTİ İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor. Dünya Haberleri

