İsrail ateşkesi ihlal etti: Gazze'ye hava saldırıları düzenlendi

Haber Merkezi

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerisiyle Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını bozarak, Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir geniş çaplı saldırı başlattığını açıkladı.

EN AZ 30 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait olduğu iddia edilen hedeflere yeniden kapsamlı hava saldırıları başlattı.

Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında aralarında çocuklarında bulunduğu en az 30 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Öte yandan İsrail, Gazze Şeridi yakınındaki sivil faaliyete sınırlama getirilmesi kararı aldığını da duyurdu.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan el-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladığı aktarıldı.

Saldırıda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin ed-Derec Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu ve Tel el-Heva Mahallesi'nde 3 evi bombaladığı aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimlerindeki Burec ve Nusayrat Mülteci Kamplarını da hedef aldığı bildirildi.

İsrail ordusunun saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Abasan el-Kebira bölgesinde de İsrail saldırısı sonucu yaralananların olduğu ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının bombardımanı nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelere ulaşmakta ciddi sıkıntı çektiği kaydedildi.