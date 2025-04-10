İsrail, Azerbaycan'daki görüşmeye dair detayları paylaştı

AA

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden dikkat çeken açıklama geldi..

Açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun direktifleri doğrultusunda Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Hanegbi liderliğindeki, Savunma Bakanlığı ve güvenlik teşkilatından üst düzey temsilcilerin yer aldığı, savunma ve diplomatik heyeti Türk delegasyonuyla görüştü.

"BÖLGESEL İSTİKRAR İÇİN DİYALOĞUN DEVAM ETMESİNİN KARARLAŞTIRILDIĞI" BİLDİRİLDİ

İsrail'in bu önemli görüşmelere ev sahipliği yaptığı için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür ettiği belirtildi.

Görüşmelerde, "iki tarafın da bölgeye ilişkin çıkarlarının ele alındığı ve bölgesel istikrar için diyaloğun devam etmesinin kararlaştırıldığı" aktarıldı.

TUĞAMİRAL ZEKİ AKTÜRK, "İLK TEKNİK GÖRÜŞMENİN YAPILDIĞINI" DUYURMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, yaptığı açıklamada, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar vermeye, güvenlik ve istikrarını bozmaya yönelik provokasyon amaçlı saldırılarını sürdüren İsrail'in bunu bir an önce sonlandırması gerektiğini" vurgulayarak Türkiye-İsrail arasında "Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün Azerbaycan'da ilk teknik görüşmenin yapıldığını" duyurmuştu.