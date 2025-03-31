AA

İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberine göre, sözcüsü Eliezer Feldstein ve danışmanı Jonathan Urich tutuklanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde İsrail polisinin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

NETANYAHU'NUN İFADESİ VE KATAR BAĞLANTISI HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Netanyahu'nun ifadesini, İsrail polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele için kurulan "Lahav 433" biriminden komiser yardımcısı Momi Meshulam aldı.

İfadesi sırasında Netanyahu'ya, maaşını Katarlı bir lobiciden aldığı iddia edilen Feldstein'ın bürodaki işi için aldığı maaşın nereden geldiğini bilip bilmediği ve Feldstein'ın Katarlı bir lobiciden para alıp almadığı ile Urich'in Katar ile olan bağlantıdaki rolü soruldu.

İsrail devlet televizyonunda yayınlanan bir programda, Netanyahu'nun ifadeye çağırılması kararının birkaç gün önce alındığı ve başbakanın iki yakın çalışma arkadaşının bağlantıları konusunda ne bildiğini ortaya çıkarmanın amaçlandığı belirtildi.

NETANYAHU, SORUŞTURMANIN "SİYASİ AV" OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, ifadesinin ardından bir video mesaj yayımlayarak Feldstein ile Urich'in tutuklanmasını ve kendisinin ifadesinin alınmasını eleştirdi.

"Urich ve Feldstein'ı rehin tutuyorlar ve hayatlarını bir hiç uğruna çekilmez hale getiriyorlar." diyen Netanyahu, "Bu sadece Şin-Bet başkanının görevden alınmasını önlemek ve sağcı bir başbakanın devrilmesini sağlamak amaçlarına yönelik siyasi bir avdır." iddiasında bulundu.

LİKUD, URİCH'İN NETANYAHU ALEYHİNE İFADE VERMEYE ZORLANDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, Başbakan Danışmanı Urich'in tutuklanması kararının eleştirildiği bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Urich'in haydutça tutuklanması, bir başbakanı devirmeye yönelik siyasi avda yeni bir dip noktasıdır." ifadesi kullanıldı.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın doğrudan hedef alındığı açıklamada, "Katargate" olayının uydurma olduğu iddia edildi.

Açıklamada, tutuklamanın Urich'i Netanyahu aleyhinde ifade vermeye zorlama girişimi olduğu ileri sürülerek, "Bu, demokrasiye yönelik bir suikast girişimi ve halkın iradesinin yerine memurların egemenliğini geçirme çabasıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"KATARGATE" SKANDALI

"Katargate" tartışmaları, Katar'dan milyonlarca dolar alınarak Netanyahu'nun seçim kampanyasına aktarıldığı iddiasıyla başlamıştı.

Bu iddialar, İsrail Başbakanı'nın sözcülerinden Eliezer Feldstein ve danışmanları Jonathan Urich ile Srulik Einhorn'un sanık sandalyesine oturduğu, Şabak'ın ise soruşturduğu bir soruşturmaya dönüşmüştü.

İsrail basınında, Netanyahu'nun Katar'dan 2012'de 15 milyon dolar, 2018'de 50 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.

Feldstein'in Katar'ın imajını desteklemek için uluslararası bir şirketten maaş aldığı, Netanyahu'nun danışmanları Urich ve Einhorn'un da Katar için imaj danışmanlığı yaptığı belirtilmişti.

İsrailli iş insanı Gil Bilger'in Feldstein'a para aktardığını söylediği ses kaydı İsrail devlet televizyonunda yayınlanmış, Feldstein de Bilger'in iddiasının doğru olduğunu kabul etmişti.

Netanyahu'nun sözcüsü Feldstein ile danışmanı Urich "Katargate" soruşturması kapsamında tutuklandı.