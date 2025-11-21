İsrail Başbakanı Netanyahu: Türkiye ile anlaşmak istiyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail kanalı Abu Ali Express'e röportaj veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken söylemlerde bulundu.

Times of Israel'in aktardığına göre, "Türkiye ile bir modus vivendi (bir arada yaşam) tercih ediyoruz" diyen Netanyahu, "Onlar çok inatçı ve aşırı konuşuyorlar, biz de buna karşı çıkıyoruz. Ama pratikte onların Güney Suriye'ye girişini engelledik. Sınırımıza yakın bir yere girmek istediler, ben bunun olmayacağını söyledim. Ayrıca T-4 üssünde Suriye'nin merkezine girmelerini de istemedik ve hatta o havaalanını vurduk" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, aynı zamanda İsrail'in 'manşetlerin gerisinde diyalogu sürdürdüğünü ve çatışmayı önlemenin karşılıklı çıkarlarına olduğunu söylediğini' belirtti.

"İSRAİL, TÜRKİYE'NİN GELİŞTİRECEĞİ YETENEKLERDEN ETKİLENECEK"

"İsrail'in gerilimi azaltmanın yollarını bulma çabalarına rağmen İsrail'in askeri gücünün geleceği Türkiye'nin geliştireceği yeteneklerden etkilenecek" diyen Netanyahu, "Askeri üstünlüğümüzden vazgeçmeye niyetimiz yok. Düşman aramıyoruz ancak bölgedeki hiçbir ülkenin bizi tehdit etmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan'dan sonra Türkiye'nin de ABD'den F-35 alması olasılığı sorulduğunda Netanyahu, "Bu olasılık varsa bile son derece uzak" yorumunu yaptı.

BARRACK: TİCARET ANLAŞMASI YAPABİLİRLER

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, geçtiğimiz günlerde Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü forumunda yaptığı konuşmada Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma beklemediklerini söylemiş, ayrıca iki ülkenin 'çok uzak olmayan bir gelecekte ticaret anlaşması yapılabileceğini' belirtmişti.