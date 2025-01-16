İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Trump ve Biden'a teşekkür

AA & Ensonhaber

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Trump, açıklamasında, "Orta Doğu'da esirler konusunda anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Katar da İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya 19 Ocak Pazar günü başlanacağını duyurdu.

NETANYAHU'DAN TRUMP VE BİDEN'A TEŞEKKÜR

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göreİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması konusundaki yardımlarından ötürü ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etti.

Netanyahu, esirlerin serbest bırakılması ve ailelerinin çektiği acılara son verilmesine yardımcı olduğu için Trump'a teşekkürleri iletti.

İkilinin telefon görüşmesinde ABD'nin başkenti Washington'da anlaşmayı ve diğer konuları ele almak üzere bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı da belirtildi.

Netanyahu, Biden'la yaptığı telefon görüşmesinde ise esir takası anlaşmasına varılması konusunda yardımları için teşekkür etti.