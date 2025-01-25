İsrail basını bugün serbest bırakılacak Filistinli tutuklulardan bazılarının isimlerini açıkladı

AA

İsrail ve Hamas arasındaki yapılması beklenen esir takasının ikinci turu bugün yapılacak.

SERBEST BIRAKILACAK İSİMLER AÇIKLANDI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, müebbet hapis cezasına çarptırılan Filistinli tutuklulardan Zekeriya Zubeydi, Ahmed Bergusi, Vail Kasım ve Mahmud Atallah, bugün yapılacak esir takasının ikinci aşamasında serbest bırakılacak.

Fetih Hareketinin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi, 2021'de İsrail hapishanesinden firar ettikten sonra yakalanan 6 Filistinliden biri.

Ahmed Bergusi, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde doğdu. El Aksa Şehitleri Tugayları yetkililerinden olup 2002 yılında tutuklandı ve 13 kez müebbet ve 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Vail Kasım, Kudüs'te doğdu. "Silvan Hücresi" olarak adlandırılan örgüt kapsamında İsrail hedeflerine yönelik birçok saldırı düzenlemekle suçlandı. 2002 yılında tutuklandı ve 3 bin yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

Mahmud Atallah ise İsrail'le işbirliği yapmakla suçlanan Filistinli birini öldürmekten müebbet hapis ve ayrıca 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İKİNCİ TUR BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının ikinci turu bugün gerçekleştirilecek.

Buna göre, anlaşmanın 7'nci gününde Hamas 4 İsrailli kadın askeri serbest bırakacak.

Buna karşılık İsrail'in de 200 Filistinli tutukluyu serbest bırakması öngörülüyor.

Her İsrailli kadın asker karşılığında 50 Filistinli serbest kalacak. Bunların 30'u müebbet hapis cezası almış, 20'si ise ağır hapis cezalarına çarptırılmış Filistinli tutuklulardan oluşacak.

Hamas, serbest bırakılacak kadın askerlerin Karina Ariev, Danielle Gilboa, Naama Levy ve Liri Albag olduğunu duyurmuştu.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.