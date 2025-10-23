İsrail basını: Gazze'de Türk bayrağı görmek felaket niteliğinde stratejik başarısızlık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasını kabul etmesi, iç kamuoyunda tepkilere neden oluyor.

Ateşkes sağlanmasından sonra Gazze'ye girerek enkaz çalışmalarına başlayan iş makinelerine Türk bayrakları asılması ise ülke medyasının gündeminde.

Özellikle Türkiye'nin anlaşma kapsamında Gazze'de kurulacak görev gücüne asker vermesi konusu İsrail'de rahatsızlık yaparken Türk bayraklarının Gazze sokaklarından dalgalanması adeta bardağı taşıran son damla oldu.

"GAZZE'DEKİ TÜRK TUZAĞI"

Times of Israel gazetesinde de "Gazze'deki Türk Tuzağı" başlıklı analizde, ateşkes sonrası ortaya çıkan duruma yer verildi.

"İsrail, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın Türkiye'sine Gazze'de aktif bir varlık imkânı tanıyan (ABD Başkanı Donald) Trump'ın barış planını kabul ederek en büyük stratejik hatalarından birini mi yaptı?" sorusunun yer aldığı analizde, İsrail'in uzun zamandır hedef tahtasına koyduğu İran ile Türkiye karşılaştırıldı.

Türkiye'nin birçok açıdan İran'dan daha güçlü olduğu, Ankara'nın iyi eğitimli, savaş tecrübesi olan bir orduya sahip, büyüyen bir donanmaya ve olgunlaşan yerli silah endüstrisine sahip olduğuna dikkat çekildi.

Suriye'nin ardından Gazze'ye girmesi halinde Türkiye'nin "İsrail'in güneyinde istihbarat ağları kurma, Mısır ile olan yakınlığını kullanarak Doğu Akdeniz'deki en büyük iki donanmayı daha yakın operasyonel temasa geçirerek böylece İsrail'in deniz sınırları boyunca manevra kabiliyetini daraltma" gibi olasılıklar olduğu yorumuna yer verildi.

"FELAKET NİTELİĞİNDE STRATEJİK HATA"

Gazze'de enkaz kaldırma çalışmaları sırasında buldozerlerdeki Türk bayrağının dalgalandığı anlara atıfta bulunulan analizde, şunlar kaydedildi:

Gazze'de dalgalanan Türk bayraklarını görmek, tam anlamıyla felaket niteliğinde bir stratejik başarısızlıktır. Başbakan'ı (Binyamin Netanyahu) bu düzenlemeye kim zorladıysa veya ikna ettiyse sorumluluk ona aittir.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında asılsız iddialara da yer verilen analizde, "Açıkça düşman Türkiye'nin İsrail'in güney sınırına yerleşmesine izin vermek, bir ateş çemberini başka bir ateş çemberiyle hatta daha da tehlikeli bir ateş çemberiyle değiştirmek demektir." yorumunda bulunuldu.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına dikkat çekilen analizde, "Netanyahu, Gazze'ye yönelik savaş sonrası vizyonunu halktan gizledi. Trump'ın barış planı altında ortaya çıkanlar, çözümden ziyade, İran nüfuzunun yerini Türk nüfuzunun almasıyla bir kabusa benziyor." ifadelerine yer verildi.