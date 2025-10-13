Gazze'de İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına başlandı

Hamas ve İsrail'in Mısır'da anlaşmaya vardıkları ve uygulanmaya başlayan Gazze ateşkesinin ilk aşaması, bugün serbest bırakılacak esirler ile gerçekleşecek.

İsrail medyası, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına sabah saat 08:00'de Netzarim Koridoru’nda başlanacağını belirtti.

İkinci grup ise saat 10:00’da Gazze’nin Han Yunus kentinden serbest bırakılacak.

2 binden fazla Filistinli esir karşılığında 20 İsrailli rehinenin serbest kalacağı öğrenildi.

20 İSRAİLLİ ESİR SERBEST KALACAK

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakacağı, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edilecek 20 sağ İsrailli esirin ismini paylaştı.

Serbest bırakılacak esirlerin isimlerinin Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, Ariel Cunio ve Omri Miran olduğu kaydedildi.

İsrail basını, açıklanan listenin Tel Aviv yönetiminin beklentisiyle aynı olduğunu aktardı.

İSRAİL ORDUSU: KIZILHAÇ, ESİRLERİN TESLİM ALINACAĞI NOKTAYA GİDİYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirilecek esir takası kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerinin teslim noktasına doğru yola çıktığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, "Elimize ulaşan bilgilere göre Kızılhaç, Gazze'nin kuzeyindeki bir buluşma noktasına doğru ilerliyor. Burada bazı esirler, Kızılhaç'a teslim edilecek." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, ilerleyen saatlerde ek esirlerin de Kızılhaç'a teslim edilmesinin beklendiği belirtildi.

7 İSRAİLLİ ESİR SERBEST BIRAKILDI

Kızıl Haç, Gazze Şeridi'nde İsrailli esirleri serbest bırakmak için sürecin başladığını duyurdu.

7 İsrailli esirin Kızıl Haç'a teslim edildiği belirtildi.

⁠GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.