Binyamin Netanyahu ile Vladimir Putin telefonda görüştü

İran'da hükümet karşıtı protestolar devam ederken İsrail ve ABD tarafından olası bir müdahale, medyada tartışılıyor.

Bunun ışığında İran ile yakın ilişkilere sahip olan Rusya'nın İsrail ile görüşmede bulunduğu öğrenildi.

PUTIN İLE NETANYAHU KONUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Konuşmada, Orta Doğu'nun durumu ve İran'daki olayların ele alındığı söyleniyor.

İSRAİL'DEN İRAN'A MESAJ İLETTİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde İran'ın İslamabad Büyükelçisi Reza Amiri Moghadam, Rusya'nın İsrail ve İran arasında iletişim kanalı sağladığını iddia etmişti.

Moghadam'ın aralık ayında kurulduğunu söylediği iletişimde İsrail'in, İran'ın saldırıda bulunmadığı sürece İran'a yönelik ilk saldırıyı yapmayacağını söylediği öne sürülmüştü.