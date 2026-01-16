Fransız çiftçiler hükümet binalarına gübre dökerek eylem yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Birliği ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkan Fransız çiftçilerin eylemleri sürüyor.

Önce traktörlerini ülkenin dört bir yanından başkent Paris'e süren ve ardından Ulusal Meclis'in önüne onlarca ton patates döken çiftçiler, bu sefer eylemlerini bir adım daha ileri taşıdı.

HÜKÜMET BİNALARINA GÜBRE DÖKÜLDÜ

Araçlarını hükümet binalarının önüne çeken çiftçiler, yerlere gübre dökerken binaların üzerine de hortumlarla gübre fışkırttı.

Bazı çiftçiler ise yollara gübre yığarak trafiği tıkadı.

MACRON'UN EVİNİN ÖNÜNE GÜBRE YIĞDILAR

Çiftçilerin Cumhurbaşkanı Macron'un Le Touquet'de bulunan evinin önüne bıraktıkları gübre yığını fotoğraflandı.

POLİSLERE GÜBRE SPREYİ

Çiftçilerden birinin, yolu kapatan polis arabalarının üzerine aracından gübre sıktığı da kameralara yansıdı.

PROTESTOLAR DEVAM EDİTOR

Güney Amerika'nın ucuz şekeriyle rekabet edemeyeceklerini ve anlaşmanın yerel tarımı tehdit ettiğini öne süren çiftçiler, protestolara devam ediyor.