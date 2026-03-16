İsrail basını: İran'a yönelik saldırılar en az bir ay daha sürecek

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken savaşın süresine dair yeni bir açıklama daha geldi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Tel Aviv ve Washington yönetimleri İran'da rejimin devrilmesine yol açabilecek hamleleri sonuna kadar kullanma niyetinde.

"ÇATIŞMALARIN EN AZ BİR AY SÜRMESİ BEKLENİYOR"

İsrailli bir kaynak, İran'a yönelik saldırıların başlangıçta birkaç hafta olarak planlandığını fakat İsrail'in son değerlendirmesinin savaşın en az bir ay daha süreceği yönünde olduğunu belirtti.

Haberde, saldırıların uzamasının çeşitli nedenleri olduğu, İsrail ile ABD'nin İran yönetiminin devrilmesi için tüm seçenekleri tüketmek istediği ve İsrail'in hala "sürpriz eylemler" gerçekleştirme umudunu koruduğu kaydedildi.

"İSRAİL, ABD İLE BİRLİKTE HAREKET ETMEYİ PLANLIYOR"

İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yönetiminin devrilmesini sağlamaya kararlı olduğu ve bu hedefi gerçekleştirene kadar durmayacağı düşüncesinde olduğu aktarılan haberde, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda kontrolü ele geçirme planı yaptığı ve İsrail'in, ABD saldırıları sürdürdüğü sürece onun yanında hareket edeceği aktarıldı.

Haberde, Trump'ın öngörülemez bir kişi olduğu ve her an fikrini değiştirebileceğine de dikkat çekildi.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.