İsrail basını: Isaac Herzog, Türkiye ziyareti için görüşmelerini sürdürüyor

Erdoğan'ın, Herzog'un ziyaretiyle ilgili açıklamaları İsrail'de gündem oldu. İsrailli kaynak, olası ziyaret konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaret edebileceğini söyledi.

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı sırasında, "Cumhurbaşkanı Sayın Herzog ile yapmış olduğumuz görüşmeler var. Belki Herzog’un Türkiye’ye bir ziyareti olabilir. Başbakan Bennett'in bu noktada olumlu yaklaşımları var." diye konuştu.

"PERES'TEN SONRA BİR İLK OLABİLİR" YORUMU

Erdoğan'ın açıklamasının ardından İsrail basınından Jerusalem Post, "Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2007'de Şimon Peres'ten bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrail Cumhurbaşkanı olabilir." ifadesini kullandı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Haberini İsrailli bir kaynağa dayandıran gazete, Herzog ve Erdoğan'ın ofisleri arasında olası ziyarete ilişkin görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

ÜÇ KEZ TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her şeyden önce siyasetçiyiz. Siyasetçiler olarak kavga için değil barış için varız." şeklindeki açıklamasına yer verildi.

İki cumhurbaşkanının, Herzog'un göreve gelmesinden bu yana üç kez telefonda görüştüğü anımsatıldı.



