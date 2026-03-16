İsrail basını yazdı: Mücteba Hamaney için Rusya iddiası

İran savaşı 16 günü geride bıraktı...

37 yıllık İran Dini Lideri Ali Hamaney'in öldüğü ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki ilk saldırısında yaralandığı öne sürülen oğlu yeni lider Mücteba Hamaney'in sağlığına ilişkin iddiaların da sonu gelmiyor.

RUSYA İDDİASI

28 Şubat'tan bu yana hiçbir şekilde kamuoyu karşısına çıkmayan, ilk ve son açıklaması savaşın 13'üncü gününde devlet televizyonundan yayınlanan Hamaney'in, tedavi için Rusya'ya götürüldüğü öne sürüldü.

RUS UÇAĞIYLA GÖTÜRÜLDÜ

İsrail basınından i24News'in haberine göre, Hamaney'e yakın üst düzey bir isim Kuveyt medyasına konuştu.

AMELİYAT GEÇİRDİ

Mücteba Hamaney'in perşembe günü askeri uçakla Moskova'ya götürüldükten sonra başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.

YARALANDIĞI AÇIKLANMIŞTI

İran'ın yeni dini liderinin, selefi ve babası Ali Hamaney'in ölümüne yol açan ilk saldırılarda bacaklarından yaralandığı belirtiliyordu.

Habere göre, Mücteba Hamaney'in Moskova'ya götürülme kararı Rus lider Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasındaki telefon görüşmesinden sonra alındı.

Hamaney'in ilk açıklaması olarak duyurulan metnin de İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani tarafından yazıldığı iddia edildi.

ARAKÇİ: SAĞLIK DURUMU SON DERECE İYİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün yaptığı açıklamada Hamaney'in sağlık durumunun "son derece iyi olduğunu" ve "durumu kontrol ettiğini ve görev başında bulunduğunu" söyledi.

Arakçi, Hamaney'in halkın karşısına çıkış zamanının tamamen kendi takdirinde olduğunu belirtti.

ABD'DEN HAMANEY VE ÜST DÜZEY YETKİLİLER İÇİN ÖDÜL

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth cuma günü yaptığı açıklamada, Hamaney'in yaralı olduğunu söyledi.

ABD yönetimi, cuma günü ayrıca Hamaney ve birkaç üst düzey İranlı askeri ve istihbarat yetkilisi hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.