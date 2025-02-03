İsrail basını yazdı: Netanyahu ateşkeste ikinci aşamayı uygulamayabilir

AA

İsrail’in Gazze politikalarına karşı duruşuyla bilinen İsrail’in en çok okunan gazetelerinden Haaretz gazetesi, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın hakimiyeti devam ettiği sürece İsrail'in bölgeden çekilmeyi reddedeceğini öne sürüldü.

NETANYAHU ABD’DE

İsrail Başbakanı Netanyahu, bugünlerde ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine Washington’da.

Netanyahu'nun yarın ABD Başkanı Donald Trump ile yarın Beyaz Saray'da görüşmesi öngörülüyor.

NETANYAHU, TRUMP’TAN DESTEK BEKLİYOR

Gazze’de ateşkesin ilan edilmesi için Katar’ın başkenti Doha’da devam eden görüşmelerin başarı ile sonuçlanmasının ardından 15 ay sonra Hamas ve İsrail, Gazze’de ateşkes konusunda anlaşmıştı.

Esir takasları ise hala devam ediyor.

Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun Trump'tan tam destek ümidiyle Washington'a gittiğini, bölgede Hamas’ın tamamen devre dışı bırakılmadan anlaşmanın ikinci aşamasının uygulanmasının ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini reddettiği öne sürdü.

TRUMP’IN TEPKİSİNİN NE OLACAĞI BELİRSİZ

Ayrıca haberde, Trump yönetiminin taleplere nasıl karşılık vereceğinin net olmadığı belirtildi.

Netanyahu'nun, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesinin ardından Katar'a heyet göndermekten vazgeçtiği ve müzakerelerin ikili arasında Washington'da yapılacak görüşmelerle başlatılması konusunda mutabakata varıldığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail basınında, Netanyahu'nun, Katar'a göndermeyi planladığı heyetin başına İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea'nın yerine Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'i atamayı düşündüğü iddia edilmişti.