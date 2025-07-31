İsrail basınından KKTC çıkışı: Acil durum operasyonu hazırlanmalı

Israel Hayom gazetesinde yayımlanan bir yazıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC), İsrail açısından giderek büyüyen bir “güvenlik riski” haline geldiği öne sürüldü.

Yazıda, İsrail’in Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile iş birliği içinde, bölgeye yönelik acil durum planı hazırlaması gerektiği ifade edildi.

"BÖYLE BİR OPERASYON TÜRKİYE'Yİ DE ETKİSİZ HALE GETİRİR"

"Kuzey Kıbrıs da İsrail'in bir sorunudur." başlıklı Shay Gal imzalı yazıda, Ada'daki Türk gücü ve faaliyetleri uzun uzun anlatılarak şöyle denildi:

"Kuzey Kıbrıs'ı kurtarmak İsrail'in görevi veya isteği değildir. Ancak, bölgeden gelen tehdit kritik bir eşiğe ulaşırsa, İsrail'in stratejik duruşu değişmelidir. İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs ile koordineli olarak, adanın kuzeyini kurtarmak için bir acil durum operasyonu hazırlamalıdır. Böyle bir operasyon, Türkiye'nin anakaradan gelen takviye güçlerini etkisiz hale getirecek, Kuzey Kıbrıs'taki hava savunma sistemlerini ortadan kaldıracak, istihbarat ve komuta merkezlerini yok edecek ve nihayetinde Türk güçlerini uzaklaştırarak uluslararası alanda tanınan Kıbrıs egemenliğini yeniden tesis edecektir."

"ACİL DURUM PLANI YAPIP, ADINI 'POSEIDON'UN GAZABI' KOYALIM"

Yazının devamında ise şu ifadeler kullanıldı: