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AA

Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hastane, okul, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları gibi yerleri bombalayan İsrail ordusu, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de sivilleri hedef aldı.

AYNI AİLEDEN 6’SI ÇOCUK 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde "Ebu Şeria" ailesine ait içinde yaşayanların olduğu 3 katlı evi bombaladığını ifade etti.

Basal, saldırıda 6'sı çocuk 15 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını belirtti.

Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının "son derece kısıtlı imkanlarla" sürdüğünü kaydeden Basal, "Hedef alınmadan önce bina içinde çocuklar oyun oynuyordu, bu durum çocuk şehitlerin sayısının artmasına neden olacak." dedi.

"İSRAİL'İN KATLİAMLARININ DURDURULMASI İÇİN TÜM DÜNYANIN MÜDAHALE ETMESİ GEREKİYOR"

Sivil Savunma Sözcüsü, "Kurban Bayramı'nda dahi durmayan, masum çocukları bile hedef alan İsrail'in katliamlarının durdurulması için tüm dünyanın müdahale etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir eve düzenlenen İsrail bombardımanında 6 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir alanı İHA ile hedef alması sonucu 5, Deyr el-Belah kentindeki El-Durra Stadyumu yakınında yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırı hedef aldığı saldırıda da 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Nasır Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Han Yunus’un doğusundaki Beni Suheyla beldesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus’un batısındaki Emel Mahallesi'ne İsrail’e ait bir İHA tarafından düzenlenen saldırıda bir Filistinli öldü, bir diğeri yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Nezle bölgesine düzenlediği saldırıda 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

YERİNDEN EDİLENLERİN KALDIĞI EVE HAVA SALDIRISI: 7 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Sağlık alanından kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da yer alan Faluca bölgesine İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir evi bombalaması sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kentin kuzeyindeki Saftavi Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin bir grup Filistinliyi hedef almasının ardından "Subhi" ailesinden 2 kişinin cenazesi Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Ebu Şerah bölgesinde İsrail ordusunun Filistinlileri hedef alan saldırısında 3 kişi öldü.

Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun su tankerini bombalaması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL YARDIM BEKLEYEN SİVİLLERE SALDIRIYOR

İsrail ordusunun, Gazze’nin güneyindeki Refah kentinde, İsrail-ABD güdümlü yardım dağıtım merkezi yakınında bekleyen sivillere ateş açması sonucu 8 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sonucu aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Mevasi'de İsrail'in bir evi bombalaması sonucu biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Han Yunus'un kuzeybatısındaki Asda bölgesinde İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alması sonucu 1 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Kentin batısındaki Bir Zennun bölgesinde İsrail ordusuna ait İHA saldırısında bir kız çocuğu yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Mevasi'de İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalaması sonucu en az 1 kişi öldü.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Han Yunus'ta binaları havaya uçurduğunu söyledi.