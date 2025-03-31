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AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can veren Filistinlilerin sayısı 50 bini aştı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlenen İsrail saldırılarında ise çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 33 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Yalnızca Han Yunus kentinde 17 Filistinli hayatını kaybederken aralarında çoğunluğu bayramlık kıyafetlerini giymiş 8 çocuk bulunuyordu.

Ayrıca Gazze kenti ve kuzey bölgelerinde 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in çadırlar ve evlerin hedef alındığı yeni saldırılar sonucunda 1'i çocuk 11 Filistinlinin daha öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ayrıca İsrail tanklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bir evi bombalaması sonucu 2 çocuğun öldüğü ifade edildi.

SALDIRILAR HAN YUNUS'TA YOĞUNLAŞTI

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre İsrail saldırıları ağırlıklı olarak Han Yunus’ta yoğunlaşırken kentin doğu, batı ve merkezindeki evler ile çadırlar hedef alındı.

Tanıklar İsrail topçu birliklerinin ve sınırda konuşlanmış askeri araçların gece boyunca yoğun top atışı yaptığını ve bölgeye ateş açtığını aktardı.

Saldırıların Müslümanların camilerde ve barınma merkezlerinde bayram namazı için toplandığı ve bayram tekbirleriyle eş zamanlı gerçekleştiği vurgulandı.

"İSRAİL'İN FAŞİSTLİĞİ"

Hamas, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda çocukları hedef almasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Çocukların bayramın ilk günü sığındıkları çadırlarda üzerlerinde bayramlıklarıyla öldürüldüğüne işaret edilen açıklamada 'bu saldırıların İsrail'in faşistliğini ortaya koyduğu ve onu ahlaki ve insani değer yoksunu yaptığı' vurgulandı.

İsrail'in bayramın kutsiyetini hiçe sayarak Filistin halkına yönelik terör saldırılarını gün boyu sürdürdüğü belirtilen açıklamada bunun Gazze'de yürütülen soykırımın bir parçası olduğu ifade edildi.