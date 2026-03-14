İsrail, bir Filistinlinin evini patlayıcılarla hedef aldı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen kente saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim tarihinde ateşkes yürürlüğe girdi.

72 BİN 234 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ateşkese rağmen Filistin halkı, saldırıya uğramaya devam ederken bir yandan da açlık ve barınma gibi problemlerin pençesinde.

İSRAİL SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail güçleri, El Halil’in güneyindeki Dura beldesinde Filistinli tutuklu Azmi Ebu Helil’e ait evi patlayıcı yerleştirerek yıktı.