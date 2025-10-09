İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Nobel Barış Ödülü Trump'a verilsin

Mısır'da gerçekleştirilen müzakereler sonrası İsrail ve Hamas tarafları, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik anlaşmaya vardı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Gazze'de varılan ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ANLAŞMAYI DESTEKLEDİ

Herzog, İsrail ile Hamas arasında Mısır'da varılan anlaşmayı desteklediğini belirterek, bunun bölge için "yeni bir umut ufku açma fırsatı sunduğunu" savundu.

TRUMP'A NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ MESAJI

Sürece olan katkısından dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür eden Herzog, "Bunun için (Gazze'de varılan ateşkes nedeniyle Trump'ın) Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğine şüphe yok." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.