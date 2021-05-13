İsrail Cumhurbaşkanı'ndan iç savaş uyarısı

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İsrailliler ile Filistinliler arasında yaşanan şiddet olaylarının iç savaşa evrilebileceğinden bahsederek "Sokaklarımızda savaş patlak verdi." dedi.

İsrailler ile Fiistinliler arasında pek çok kentte yaşanan şiddet olayları hakkında konuşan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, iç savaş tehlikesinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Rivlin, İsrail’in Bat Yam kentinde onlarca İsraillinin Filistinli bir genci linç etme girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"SOKAKLARIMIZDA SAVAŞ PATLAK VERDİ"

Sokaklardaki olayların adeta bir savaş olduğunu belirten Rivlin, "Sokaklarımızda savaş patlak verdi. Çoğunluk gördüklerine inanamıyor ve şok yaşadığı için hiçbir şey söyleyemiyor. Sustuğumuz için iç savaşa davetiye çıkaran bir ortam oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

RİVLİN SUKUNET ÇAĞRISI YAPTI

İsrail’deki Arap ve İsrailli yetkililere seslenen Rivlin, "Biz tek bir ülkenin vatandaşları ve tek bir toplumuz." dedi.

Rivlin, sokaktaki insanlara çıldırmamaları gerektiğini söylerken, sükûnet çağrısı yaptı.