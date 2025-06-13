İsrail Dışişleri Bakanı Saar'dan Macron'a: Filistin'i topraklarında kurabilirsin

AA

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, X hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'de (BM) Filistin devletinin tanınması girişimlerini destekleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u sert sözlerle eleştirdi.

"FRANSA'NIN GENİŞ TOPRAKLARINDA FİLİSTİN KURSUN"

Filistin'in kurulmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Saar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Filistin meselesinin çözümü için taahhütler içeren mektubunu "umut, cesaret ve açıklık" olarak tanımlayan Macron'a "Heyecanlanıyor ve 'umut' görüyor. Tam olarak hangi umut?" ifadelerini kullandı.

Saar, Abbas'ın mektubunun "boş sloganlarla, daha önce sayısız kez yapılmış içi boş vaatlerle ve gerçeklikle hiçbir bağlantısı olmayan yalanlarla dolu" olduğunu iddia etti.

Saar ayrıca Macron için, "Bir Filistin devleti için bu kadar hevesliyse, Fransa'nın geniş topraklarında bir tane kurması hoş karşılanır." dedi.

MACRON, ABBAS'IN MEKTUBUNU "UMUT VE CESARET" OLARAK NİTELEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde 17-20 Haziran'da yapılacak Uluslararası Filistin Konferansı öncesinde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan Filistin meselesinin çözümü için taahhütler içeren bir mektup aldığını duyurdu.

Macron, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, bu mektubu "umut, cesaret ve açıklık" mektubu olarak niteledi.

Mektupta, "Filistin halkının iki devletli çözüme olan bağlılığını yeniden ifade ettiğini" belirten Macron, Filistin yönetiminin "ilerlemek için gerçek bir istekliliği gösteren somut ve benzeri görülmemiş taahhütlerde" bulunduğunu vurguladı.

MAHMUD ABBAS'IN MEKTUBU

Abbas, New York'ta 17-20 Haziran'da yüksek düzeyli katılımla düzenlenecek Uluslararası Filistin Konferansı öncesinde konferansın eş başkanlığını üstlenen Fransa ve Suudi Arabistan liderlerine bir mektup göndermişti.

Abbas, mektubunda Filistin Konferansı öncesi Filistin yönetiminin meselenin çözümüne ilişkin vizyonunu, taahhütlerini ve beklentilerini sıralamıştı.

Gazze'de bir an evvel ateşkesin sağlanması, esirlerin salıverilmesi ve bölgeye yardımların ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Abbas, Filistin devletinin "Arap ve uluslararası destekle Gazze'nin yönetim ve güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye hazır olduğunu" ve "Hamas'ın artık Gazze'yi yönetmeyeceğini, silahlarını ve askeri yeteneğini Filistin güvenlik güçlerine devretmesi gerektiğini" belirtmişti.

Abbas ayrıca, "Filistin halkına koruma sağlaması ve kalıcı ateşkesi denetlemesi için BM Güvenlik Konseyinin yetkisi ile Arap ve uluslararası güçlerden oluşacak bir istikrar/koruma misyonunun konuşlandırılmasına" da hazır olduklarını ifade etmişti.

Öte yandan işgal altındaki topraklarda "İsrail’in yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin" derhal sonlandırılmasını isteyen Abbas, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere karşı yaptırımlar dahil caydırıcı önlemler alınmasını talep etmişti.

Abbas, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen Filistin devleti çağrısını yinelemişti.