İsrail duyurdu: Lübnan’daki 5 noktadan geri çekilmeyeceğiz

İHA

İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşması 27 Kasım 2024’te başladı..

Ateşkes anlaşması çerçevesinde İsrail ordusunun yarın Lübnan’ın güneyinden tamamen çekilmesi beklenirken, İsrail'den çok konuşulacak açıklama geldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyinde 5 hakim tepede konuşlanmaya devam edileceği belirtildi.

5 NOKTADAN GERİ ÇEKİLMEYECEK

Bu tepelerin İsrail sınır kasabası Shlomi'nin karşısındaki Labbouneh yakınlarındaki bir tepe, Zar’it karşısındaki Jabal Blat zirvesi, Avivim ve Malkia karşısındaki bir tepe, Margaliot karşısındaki bir tepe ve Metula karşısındaki bir tepe olduğu ifade edildi.

Söz konusu noktaların Lübnan yerleşim yerlerinin dışında olduğunu aktaran ordu, yarın yerel saatle 10.00'a kadar tüm İsrail askerlerinin Lübnan sınırındaki köy ve kasabalardan geri çekileceğini açıkladı.

İHLALLERİNİN ABD LİDERLİĞİNDEKİ BİR KOMİTEYE BİLDİRİLECEĞİ KAYDEDİLDİ

Ordu, İsrail sınırına yakın bölgelerde Hizbullah’a ait altyapının ve silahların neredeyse tamamen yok edildiğini belirterek, çekilme sonrasında ateşkesi ihlal eden anlık tehditlere karşılık verileceğini ve diğer ihlalleri ABD liderliğindeki bir komiteye bildireceğini aktardı.

İsrail ordusu, Lübnan ordusunun harekete geçmediği durumlarda ABD ile koordineli şekilde saldırılara müdahale edeceğini taahhüt etti.

Daha önce İsrail’in Lübnan’ın güneyinde beş noktada askerlerini tutmayı talep ettiği, ABD'nin bu talebi onayladığı ancak Lübnan hükümetinin bunu reddettiği iddia edilmişti.