İsrail Enerji Bakanı: Gazze on yıllar boyu harap halde kalmalı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 57 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İsrail'in Gazze'nin yıkılan altyapısını yeniden imar edilmesine yardımcı olmak gibi bir niyetinin olmadığını açıkladı.

"GAZZE HARAP HALDE KALMALI"

Kanal 14 televizyonuna demeç veren Cohen, "Gazze Şeridi on yıllar boyu imar edilmeden harap halde kalmalı." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze'deki 2 hedefine işaret eden Cohen, bu hedeflerden ilkinin esirlerin geri alınması diğerinin ise Hamas'a boyun eğdirilmesi olduğunu belirtti.