İsrail, Filistinlilere destek için Gazze'ye yanaşacak teknelerle sürgün tehdidinde bulundu

AA

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Filistinlilere destek için Gazze Şeridi sahillerine yanaşacak teknelere el konulacağını duyurdu.

"TEKNELERİ SÜRGÜN İÇİN KULLANACAĞIZ"

"Gazze kıyılarında gösteri yapmaya gelen her kim olursa olsun, onları Gazze'ye göndereceğiz." ifadelerine yer verilen açıklamada, teknelerin Gazze sakinlerinin sürgün edilmesi için kullanılacağı belirtildi.

Katz'ın İsrail ordusuna Filistinlilere destek için gelecek filoların Gazze kıyılarına ulaşmasına izin verilmesi talimatı verdiğine işaret edilen açıklamada, Filistin destekçisi aktivistlerin "Gazze'de karaya çıkarılması ve Gazze'den ayrılmak isteyen Filistinlilerin tahliyesinde kullanılmak üzere teknelere el konularak Aşdod Limanına nakledilmesi talimatını verdiği" aktarıldı.

GAZZE'YE YARDIM FİLOSU BEKLENİYOR

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde ise Katz'ın bugün İsrail ordusu ve İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten üst düzey yetkililerle bir toplantı yaptığı bildirildi.

Söz konusu toplantıda, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek için bir filonun Gazze kıyılarına varmasının beklendiği belirtildi.

Geçen yıl nisan ayında Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka Limanı'ndan yola çıkan iki yardım gemisi, deniz, kara ve havadan abluka altında açlık ve felaketle karşı karşıya bırakılan Gazze Şeridi’ndeki halka insani yardım ulaştırmıştı.