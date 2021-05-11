İsrail, Gazze Şeridi'nden atılan roketlerin bilançosunu paylaştı

Aşdod ve Aşkelon'a düşen füzeler nedeniyle 2 İsrailli öldü. İzzeddin Kassam Tugayları, 5 dakika içinde 137 ağır kalibreli roket attıklarını bildirdi.

İsrail'de roket saldırıları nedeniyle panik yaşanıyor.

Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'ta Filistinlileri hedef alan İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle ortaya çıkan tabloyu paylaştı.

2 İSRAİLLİ ÖLDÜ

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Aşkelon'daki saldırılarda 2 İsrailli öldü, 7 kişi yaralandı.

Dünden bu yana Gazze'den İsrail'e 400 roket atıldığı iddia edildi. İsrail polisine göre, roketler Aşdod ve Aşkelon'da binalara isabet etti.

İSRAİL'DE PANİK

Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'in güneyindeki birçok bölgede sirenler çaldı.

Reuters'ın paylaştığı fotoğraflarda, Aşkelon'da yaşayan İsraillilerin sirenlerin çalmasıyla birlikte panikle etrafa kaçıştıkları görüldü.

KASSAM TUGAYLARI: İSRAİL'E 5 DAKİKADA 137 ROKET GÖNDERDİK

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze'de sivillerin evlerinin vurulmasına yanıt olarak İsrail'e büyük bir saldırı düzenlediklerini ifade etti.

Aşdod ve Aşkelon'a 5 dakika içinde 137 ağır kalibreli roket attıklarını kaydeden Ebu Ubeyde, düzenledikleri saldırının ardından hala çok sayıda cephaneye sahip olduklarını aktardı.

"İSRAİL'E SERT YANIT VERECEĞİZ"

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri (Seraya el-Kudüs) ise Kudüs, Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılar devam ettikçe savaşın durmayacağını kaydetti.

Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sivilleri ve mücahitleri hedef almasına karşılık olarak İsrail'e sert bir yanıt vereceğiz." ifadesini kullandı.

İSRAİLLİ BAKAN'DAN SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI

İsrail Savunma Bakanı ve koalisyon ortağı Benny Gantz ise Kudüs'te sükuneti bozan tarafın İsrail olduğunu görmezden geldi.

Gantz, "İsrail vatandaşlarına ateş edilen her gün için [Hamas ve İslami Cihat'ı] sert bir şekilde vuracağız. Sükunet olana kadar durmayacağız." dedi.