İsrail, Gazze'de 6 rehinenin cansız bedenini buldu İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'deki bir tünelde 6 esirin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

İHA

İsrail'de esir yakınları hükümete yönelik baskılarını artırırken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde tutulan 6 esirin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

"ESİRLER, BİZ ULAŞMADAN KISA SÜRE ÖNCE ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR"

IDF Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, dün Refah şehrinde çatışmalar sırasında bir tünelde bulunan Carmel Gat, İsrail-ABD vatandaşı Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi ve Ori Danino'nun cansız bedenlerinin İsrail'e getirildiğini söyledi. Hagari, ilk tahminlere göre esirlerin bulunmalarından kısa bir süre önce öldürüldüğünü söyledi.

İSRAİL, 7 EKİM'DEN BERİ 8 ESİR KURTARABİLDİ

İsrail ordusu, 27 Ağustos'ta 52 yaşındaki Qaid Farhan al-Qadi adlı İsrailli esiri düzenlendiği operasyonla kurtarmıştı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan al-Qadi, İsrail güçleri tarafından 7 Ekim'den bu yana kurtarılan 8'inci esir olmuştu.

NETANYAHU, HAMAS'LA ANLAŞMADIĞI İÇİN ELEŞTİRİLİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümeti, rehinelerin iadesi konusunda Hamas'la bir anlaşma sağlayamadığı için onları ölüme terk etmekle suçlanıyor.

İsrailli esirlerin yakınları, Netanyahu hükümetinden Hamas ile esirlerin takasını da içeren ateşkes anlaşmasını imzalaması için protesto gösterileri düzenliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)