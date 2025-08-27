İsrail, Gazze'de bilim dünyasını da hedef aldı

İsrail, Gazze'de uyguladığı soykırımda akademisyen ve öğretmenleri vurarak ülkenin bilim temellerini yok etmeyi amaçlıyor.

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında altyapı ve hayati tesisleri yok etmenin yanı sıra öğretmen ve akademisyenleri hedef alarak bilim dünyasını da yok ediyor.

Gazze'deki Filistin Hükümeti Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail’in Gazze’de bilim insanlarını, akademisyenleri ve araştırmacıları sistematik olarak hedef aldığını şu sözlerle belirtti:

İşgalci İsrail bu adımla, Filistin toplumunda uzun vadeli bilimsel ve kültürel boşluk yaratmayı, kurumsal kapasiteyi zayıflatmayı ve gelecek nesilleri bilgi birikiminden mahrum bırakmayı amaçlıyor.

DÜŞÜNSEL VE BİLGİ ALTYAPISINA SALDIRI

İsrail’in amacının Filistin toplumunun düşünsel ve bilgi altyapısını çökertmek, eğitimi, araştırmayı ve yaratıcılığı yönlendirecek kişileri ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Sevabite, şunları kaydetti:

İşgalciler, 22 aydır süren soykırım boyunca altyapı ve hayati tesisleri hedef almanın yanı sıra Gazze’deki akademisyenleri ve kültürel elitleri yok etmekten geri durmadı.



İsrail, bilim insanlarını ve araştırmacıları öldürerek Filistin toplumunun bilgi ve düşünsel yapısını felce uğratmayı, eğitimi ve yaratıcılığı besleyecek elit kadroları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

"FİLİSTİN’İN İNSAN VE BİLGİ SERMAYESİ KORUNMALI"

Sevabite, "Filistin’in insan ve bilgi sermayesinin" korunması gerektiğini vurgulayarak uluslararası topluma, İsrail'in söz konusu adımlarına karşı acilen harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.

193 BİLİM İNSANI VE ÖĞRETİM ÜYESİ İLE 800 ÖĞRETMEN KATLEDİLDİ

Sevabite, "İşgalci İsrail, 22 aydan uzun süredir sürdürdüğü saldırılarda yaklaşık 193 bilim insanı, öğretim üyesi ve araştırmacıyı öldürdü. Gazze Hükümeti Medya Ofisi’nin son verilerine göre ise İsrail’in saldırılarında yaklaşık 800 öğretmen ve eğitim çalışanı hayatını kaybetti." dedi.

Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail'in öldürdüğü öne çıkan akademisyenlerin isimleri ise şu şekilde:

GAZZE İSLAMİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ SUFYAN TAYEH

1971 doğumlu Filistinli fizikçi ve uygulamalı matematik araştırmacısı. Ağustos 2023’te Gazze İslam Üniversitesi’nin rektörü oldu. Tayeh, Aralık 2023’te ailesiyle İsrail’in Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Faluce bölgesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

GAZZE İSLAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ADNAN EL-BURŞ

Gazze’nin en ünlü ortopedi cerrahlarından biriydi. 2009’da Ürdün Üniversitesinden mezun olduktan sonra Londra’da kompleks kırık cerrahisi üzerine akademik üyelik aldı.

Burş ayrıca, Ürdün Tıp Kurulundan uzmanlık belgesine sahipti. 2 Mayıs’ta, Gazze’nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi’nde çalışırken İsrail tarafından alıkonulmasının ardından hapishanede ağır koşullar altında yaşamını yitirdi.

GAZZE İSLAM ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DEKANI NASIR EBUNNUR

ABD’de Marquette Üniversitesinde Hemşirelik Yönetimi yüksek lisansı, Akron Üniversitesi’nde Sağlık Politikaları doktorası yapan Ebunnur, 21 Şubat’ta ailesiyle birlikte Refah kentindeki evine düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

GAZZE İSLAM ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANI NAİM BARUD

Barud, 2021-2022 yıllarında Edebiyat Fakültesi Dekanı, Kudüs Uluslararası Vakfı Yönetim Kurulu üyesiydi. Coğrafya alanında birçok akademik eser yayımladı.

İsrail tarafından 25 Ekim 2024’te evine düzenlenen saldırıda ailesiyle yaşamını yitirdi.

AÇIK KUDÜS ÜNİVERSİTESİ MÜDÜRÜ CİHAD EL-MISRİ

Mısri, Han Yunus’taki Açık Kudüs Üniversitesinde Tarih Merkezi Başkanı ve 2003-2022 yılları arasında Refah’ta üniversite müdür yardımcısıydı. 29 Ekim 2023’te İsrail tarafından öldürüldü.

FİLİSTİN ÜNİVERSİTESİ TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANI AHMED ED-DELU

Dekan Delu, 19 Ekim 2023’te ailesiyle birlikte evine düzenlenen doğrudan saldırıda hayatını kaybetti.

FİLİSTİN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANI AHMED EBU ABSE

Ebu Abse, Filistin Üniversitesi İletişim ve Bilişim Teknolojileri Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptı. Daha sonra Uygulamalı Mühendislik Fakültesi Dekanı olan Ebu Abse, 13 Aralık 2023’te İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

GAZZE İSLAM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANI İBRAHİM EL-ESTEL

Matematik Öğretim Yöntemleri Profesörü. 1996’da doktorasını aldı. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki üniversitelerde eğitimler verdi. 23 Ekim 2023’te evine düzenlenen saldırıda öldü.

GAZZE İSLAMİ ÜNİVERSİTESİ ŞERİAT VE HUKUK FAKÜLTESİ DEKANI TEYSİR İBRAHİM

Malezya’daki İslam Üniversitesinden 2012 yılında doktorasını alan İbrahim, 17 Ekim 2023’te ailesiyle birlikte İsrail tarafından öldürüldü.

UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BAŞKANI SAİD EZ-ZUBDE

Elektrik mühendisliği uzmanı Zubde, 31 Aralık 2023’te ailesiyle birlikte evine düzenlenen İsrail saldırısında yaşamını yitirdi.

GAZZE İSLAMİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ EDEBİYATI ÖĞRETİM ÜYESİ RIFAT EL-ARİR

Arir, İsrail tarafından sürekli çevrim içi ve telefon üzerinden ölüm tehditleri almıştı. 8 Aralık 2023’te evine yönelik İsrail saldırısında ailesiyle birlikte hayatını kaybetti.