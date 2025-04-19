İHA
Gazze Şeridi’ndeki katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, bir kez daha sivilleri hedef aldı.
EN AZ 7 SİVİL KATLEDİLDİ
Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail’in Han Yunus şehrindeki bir evi bombalaması sonucunda en az 2 kişi hayatını kaybetti.
Ayrıca, Han Yunus şehrine bağlı El Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir çadıra helikopter ile saldırı düzenlendiği ve en az 5 kişinin öldüğü aktarıldı.
O ANLAR KAMERADA
Her iki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı. İsrail ordusundan saldırıların amacına dair açıklama yapılmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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