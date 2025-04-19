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İHA

Gazze Şeridi’ndeki katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, bir kez daha sivilleri hedef aldı.

EN AZ 7 SİVİL KATLEDİLDİ

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail’in Han Yunus şehrindeki bir evi bombalaması sonucunda en az 2 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca, Han Yunus şehrine bağlı El Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir çadıra helikopter ile saldırı düzenlendiği ve en az 5 kişinin öldüğü aktarıldı.

O ANLAR KAMERADA

Her iki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı. İsrail ordusundan saldırıların amacına dair açıklama yapılmadı.