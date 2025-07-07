İsrail, Gazze'deki yardım dağıtım merkezlerinde 27 Mayıs'tan beri 751 Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyi ile orta kesiminde kurulan yardım dağıtım merkezlerinde 27 Mayıs-6 Temmuz tarihleri arasında İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısına ilişkin bilgi verildi.

GAZZE'DEKİ YARDIM MERKEZLERİ İÇİN 'ÖLÜM TUZAKLARI' UYARISI

Açıklamada, İsrail ordusunun, halk arasında "ölüm tuzakları" olarak anılan bu yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda şu ana kadar toplam can kaybının 751'e, yaralı sayısının ise 4 bin 931'e yükseldiği, 39 kişinin ise halen kayıp olduğu kaydedildi.

Gazze İnsani Yardım Vakfının bir insani yardım örgütü olmadığı, aksine İsrail-Amerikan desteğiyle kurulmuş bir istihbarat güvenlik cephesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığının, "Filistin direniş gruplarının yardım merkezlerinde 2 Amerikalı çalışana el bombası attığı" yönündeki iddialarının kesin bir dille reddedildiği belirtildi. Bu iddialarla, Gazze'deki Filistinlilerin öldürülmesinin ve aç bırakılmasının meşrulaştırılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Gazze İnsani Yardım Vakfının faaliyetlerinin derhal durdurulması ve yardım dağıtımı için kurulduğu iddia edilen bu "ölüm tuzaklarında" işlenen tüm suçlarla ilgili bağımsız uluslararası soruşturma başlatılması talep edildi.

"ÖLÜM TUZAKLARI"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırımı aralıksız sürüyor.