İsrail, Gazzelileri açlığa mahkum etti: İki kardeşten, birer saat arayla ölüm haberi geldi Süheyl ve Muhammed, yetersiz beslenme nedeniyle vefat etti. Bir oğlunu toprağa veren acılı baba, mezarlıktan döndüğünde diğer oğlundan da ölüm haberi aldı.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle Filistinliler açlıkla mücadele ediyor.

Açlığa sürüklenen Gazze Şeridi'ndeki halktan ölüm haberleri gelmeye başladı.

Gazzeli Yahya Habbuş, 10 yaşındaki oğlu Süheyl ile 8 yaşındaki oğlu Muhammed'i yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerinin yokluğu nedeniyle birer saat arayla kaybetti.

Mezarlıktan döndüğünde diğer oğlu hayatını kaybetti

Gazze'nin kuzeyindeki açlık krizinden kaçarak güneyde Mısır sınırında yer alan Refah kentine sığınan 33 yaşındaki Yahya Habbuş, Süheyl'i Refah'taki mezarlıklardan birinde toprağa verdi.

Gazzeli baba, mezarlıktan döndüğünde diğer oğlu Muhammed'in de yaşamını yitirdiği haberini aldı.

"Bir saat sonra ikinci oğlum da şehit düştü"

Acılı baba Habbuş, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

Şehit oğlum Süheyl'i toprağa verdikten bir saat sonra ikinci oğlum Muhammed de şehit düştü.

Yetersiz beslenmenin getirdiği can kayıpları

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Habbuş'un, yetersiz beslenmeden dolayı bir deri bir kemik kalan çocuklarına gözyaşlarıyla veda ettiği görülüyor.

Doğuştan beyin felci hastası olan 2 çocuğun, İsrail'in insani yardımların girişine izin vermediği Gazze'de yeterli şekilde beslenemediği ve herhangi bir sağlık hizmeti alamadığı belirtildi.

Söz konusu çocukların ölümüyle ilgili Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in yol açtığı insani felaket

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.