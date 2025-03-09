İsrail, Gazze'nin elektriğini kesme kararı aldı

AA & Ensonhaber

İsrail hükümeti, Gazze Şeridi’ne sağlanan elektrik tedarikini tamamen durdurma kararı aldı. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İsrail Elektrik Şirketi'ne (IEC) Gazze’ye yapılan elektrik iletimini derhal kesme talimatı verdiğini duyurdu.

REHİNELERİ BAHANE ETTİ

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Cohen, rehinelerin serbest bırakılması için tüm baskı araçlarını devreye sokacaklarını belirterek, "Savaş sonrası dönemde Hamas’ın Gazze’de varlık göstermesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Hamas’ın müzakerelerde taleplerinden geri adım atmaması halinde Gazze’ye yönelik baskının artırılacağını söylemişti. Netanyahu, alınacak önlemler arasında elektrik kesintisinin de gündemde olduğunu vurgulamıştı.