İsrail Gazze'ye saldırdı: 11 Filistinli hayatını kaybetti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'in Filistin'e saldırıları devam ediyor.

Bu kez saldırı, İsrail'in sözde "güvenli bölge" ilan ettiği alandaki bir çadırı doğrudan hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında, yerinden zorla edilen ailelerin sığındığı Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda aralarında iki çocuğun da bulunduğu en az 11 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in, Gazze kent merkezinde bir eve düzenlediği bir diğer saldırıda ise 5 Filistinli hayatını kaybetti, bazı kişiler de yaralandı.

HAN YUNUS'TAKİ BİNALAR YERLE BİR EDİLDİ

Ayrıca İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de ev ve binaları patlayıcılarla havaya uçurmayı sürdürdü.

Gazi Şeridi'ne insani yardım girişini engelleyerek sivillerin açlıktan ölmesine neden olan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hükümetin insani yardım girişinin arttırılması amacıyla verdiği "insani ara" kararı doğrultusunda ordunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını 10 saat boyunca durduracağı ileri sürüldü.

"İNSANİ ARA"

"İnsani aranın" İsrail kara birliklerinin bulunmadığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Mevasi bölgesi, orta kesimde yer alan Deyr el-Belah ve Gazze kentinde bir sonraki duyuruya kadar her gün uygulanacağı iddia edildi.

Ayrıca, Gazze Şeridi genelindeki halka gıda ve ilaç ulaştıran ve dağıtan BM ile insani yardım kuruluşlarının konvoylarının güvenli geçişini sağlamak amacıyla saat 06.00'dan saat 23.00'e kadar kullanılacak "güvenli rotalar" belirlendiği öne sürüldü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından 27 Temmuz'da Gazze'ye saldırılara birkaç saatlik "insani ara" kararı alındığını duyurmuştu.