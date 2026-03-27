Wall Street Journal: Trump savaşı hızla bitirmek istiyor

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.

WSJ: TRUMP SAVAŞI HIZLA BİTİRMEK İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakınındaki yetkililere ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı daha önce belirtilen 4 ila 6 haftalık plana uyarak hızla bitirmek istediğini söylediği iddia edildi.

Wall Street Journal'ın haberine göre ismi paylaşılmayan konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Trump'ın yakınındaki yetkililere İran'a saldırıların son aşamalarında olduğunu söylediğini aktardı.

Kaynaklar, Trump'ın İran'a saldırılar nedeniyle ülke içindeki yaklaşan ara seçimler, düzensiz göçmenler gibi konulardan dikkatinin dağıldığını düşündüğünü belirtti.

Trump'ın İsrail ile İran'a yönelik saldırılar ve İran'ın misillemelerle gelişen süreçte daha önce belirtilen 4 ila 6 haftalık plana uyulması talimatı verdiğini ifade eden kaynaklar, Trump'ın savaşı 'hızla, gelecek haftalarda bitirmeyi' istediğini yakınındaki yetkililere söylediğini ileri sürdü.

Trump'ın ABD'nin İran'ın petrolünün bir kısmına erişim sağlamasını varılacak herhangi bir anlaşmanın parçası yapma fikrini danışmanlarına sunduğunu ancak bu konuda henüz bir plan olmadığını ileri süren kaynaklar, Trump'ın saldırılar konusundaki kararlarını tahmin etmenin zor olduğunu belirtti.