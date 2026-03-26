Trump: İran'da enerji tesislerine yönelik saldırıları 10 gün daha erteledim

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

TRUMP, İRAN'A VERDİĞİ SÜREYİ UZATTI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın enerji altyapısını vurma kararına ilişkin açıklamada bulundu.

İran'la müzakerelerin 'çok iyi gittiğini' vurgulayan Trump, "İran yönetiminin talebi doğrultusunda İran'ın enerji santrallerini vurma sürecini 10 gün ertelediğimi ve yeni tarihi 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20.00 (ABD Doğu Saati) olarak belirlediğimi bildiririm" ifadesini kullandı.

Trump, geçen hafta sonu yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine açmaması halinde İran'ın enerji altyapısını hedef alacağını ve bunun için Tahran'a 48 saat süre verdiğini duyurmuş, daha sonra iyi giden müzakerelere atıf yaparak bu süreyi 5 gün uzatmıştı.