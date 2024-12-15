İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Suriye'yi yönetme niyetimiz yok

İHA

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriye’ye gerçekleştirilen İsrail saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

"SURİYE'Yİ YÖNETME NİYETİMİZ YOK"

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde konuşlu birlikleri ziyaret eden Halevi, burada yaptığı konuşmada Suriye’de yaşanan gelişmelere müdahale etmediklerini savunarak, “Suriye'yi yönetme niyetimiz yok" dedi.

"RADİKAL TERÖR UNSURLARI SINIRA YAKIN BÖLGELERE YERLEŞEMEYECEK"

İsrail vatandaşlarının güvenliği için Suriye’de “profesyonel ve doğru” adımlar attıklarını iddia eden Halevi, "Burada düşman bir ülke vardı ve ordusu çöktü. Biz de terör unsurlarının buraya gelme riskini engellemek için ilerledik. Radikal terör unsurları bizim sayemizde sınıra yakın bölgelere yerleşemeyecek” ifadelerini kullandı.