İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir: Önümüzde zorlu günler var

İsrail ve İran arasındaki çatışmalarda 9 gün geride kalırken İsrail cephesinden, itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, yayımlanan videolu mesajında, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı geniş çaplı saldırılara ilişkin konuştu.

"ÖNÜMÜZDE ZORLU GÜNLER VAR"

İsrail vatandaşlarının İran'a karşı 'uzun soluklu bir savaşa' hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen Zamir, "Savaş sona ermiş değil. Önemli sonuçlar elde etmiş olsak da, önümüzde hala zorlu günler var." ifadelerini kullandı.

Zamir, İran'a karşı 8 gündür yürüttükleri saldırıların 'olağanüstü sonuçlar' verdiğini öne sürerek "Bir dizi olası gelişme için hazırlık yapıyoruz. Tarihimizin en karmaşık savaşına girişmiş bulunuyoruz." dedi.

"İRAN'IN KAYDETTİĞİ İLERLEME BİZİ SALDIRIYA ZORLADI"

İran'ın karadan karaya atılan 2 bin 500 civarında balistik füzeye ve yüksek üretim hızına sahip olduğunu öne süren Zamir, yaklaşık iki yıl içinde 8 bin füzeye sahip olabilecekleri değerlendirmelerinin ardından saldırıyı başlattıklarını savundu.

İran'ın balistik füze üretim faaliyetleri, Orta Doğu'daki vekil güçlerinin varlığı ve nükleer silah üretimi konusunda ilerleme kaydetmesinin İsrail'i saldırılar başlatmaya ve "önleyici darbe vurmaya zorladığını" iddia eden Zamir, geniş çaplı saldırılara uzun yıllardır hazırlandıklarını öne sürdü.