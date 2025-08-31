İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'den Hamas açıklaması

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Kuzey Komutanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

ZAMİR: HAMAS KADROSUNA YURTDIŞINDA DA ULAŞACAĞIZ

Zamir, İsrail ordusunun "tüm alanlarda" tehditleri hedef almaya devam edeceğini belirterek, "İsrail ordusu, tüm alanlarda her zaman inisiyatif ve operasyonel üstünlükle saldırgan bir şekilde hareket ediyor" dedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'ye yönelik saldırının İsrail ordusunun Yemen, Lübnan, Suriye ve diğer ülkelerde gerçekleştirdiği bir dizi önemli saldırının devamı olduğunu aktaran Zamir, "Hamas'ın yönetici kadrosunun büyük bölümü yurtdışında ve onlara da ulaşacağız" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ve İsrail ordusu, Ubeyde'nin dün Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü öne sürmüştü. Hamas, henüz Ubeyde'nin akıbetiyle ilgili açıklama yapmadı.