İsrail-Hamas arasında yeni takas: 3 rehineye karşılık 183 mahkum serbest kalacak

Haber Merkezi

Hamas, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının 4. turu kapsamında 1 Şubat Cumartesi günü serbest bırakılacak 183 Filistinlinin isim listesini yayımladı.

Başlangıçta, 3 sivil rehinenin serbest bırakılmasına karşılık 90 Filistinli mahkumun salıverilmesi planlanıyordu. Ancak İsrail, serbest bırakacağı mahkum sayısını iki katına çıkararak bu rakamı 183’e yükseltti.

Anlaşmaya göre, her bir sivil İsrailli rehine için 30, her bir İsrail askeri için ise 50 Filistinli mahkumun serbest bırakılması öngörülüyordu.

HAMAS 183 FİLİSTİNLİNİN İSİMLERİNİ YAYINLADI

Hamas, serbest bırakılması planlanan 183 Filistinlinin isimlerini yayımladı. Bunlardan 7'sinin Filistin dışına gönderileceği bildirildi.

Hamas'ın serbest bırakacağı 3 rehinenin bilgisi de İsrail tarafına iletildi. Rehinelerden birinin ABD vatandaşlığı da bulunuyor.

İLK 3 TURDA 400 FİLİSTİNLİ ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞTU

Esir takasının ilk 3 turunda 400 Filistinli mahkum özgürlüğüne kavuşurken, Hamas'ın elindeki 10 İsrailli ve 5 Taylandlı rehine de serbest bırakıldı.

Üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve bin 900'ün üzerinde Filistinli mahkum serbest bırakılacak.