İsrail, Hamas'ın 5 yıllık ateşkes teklifini reddetti

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Gazze'de İsrail zulmü sürüyor....

19 Ocak'ta Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması, tek taraflı olarak İsrail tarafından ihlal edildi.

18 Mart tarihine kadar Gazze'nin birçok noktasını bombalamaya devam eden İsrail, ateşkesin resmi olarak iptal edildiğini açıkladı.

YENİ ATEŞKES TEKLİFİ HAZIRLANDI

İsrail'in aylar süren ağır bombardımanın ardından tekrar yardım girişlerini de engellemesiyle Gazze, daha önce görülmemiş bir felakete sürüklendi.

Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri çerçevesinde Mısır’ın başkenti Kahire’de arabulucularla bir araya gelerek yeni bir ateşkes teklifi hazırladı.

5 YILLIK ATEŞKES PLANI

Teklife ilişkin açıklama yapan Hamas yetkilileri, "Tek seferde yapılacak esir takası ve 5 yıllık bir ateşkes için hazırız." dedi.

Savaşın kapsamlı ve kalıcı bir şekilde sona ermesini içermeyen herhangi bir önerinin de kabul edilmeyeceğini açıklayan Hamas, teklifi İsrail yetkililerine sundu.

İSRAİL ATEŞKES TEKLİFİNİ REDDETTİ

Mısırlı arabulucular tarafından ateşkes teklifinin ulaştırıldığı İsrail cephesi, Hamas'a cevap verdi.

İsrail Devlet Televizyonu KANN'da yer alan habere göre, Netanyahu hükümetinin sunduğu Gazze'de tek seferde yapılacak esir takası ve 5 yıllık ateşkes teklifini reddetti.