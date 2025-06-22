İsrail, hava sahasını kapattı

Orta Doğu'da gerilim en yüksek seviyede....

İsrail'in İran'a yönelik taciz saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD de dahil oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini belirtti.

ÇATIŞMALAR HIZLANDI

ABD'nin saldırısının ardından İran, misilleme olarak İsrail'e 40 roketten oluşan yoğun bir füze saldırısı düzenledi.

Özellikle Hayfa ve Tel Aviv gibi şehirlerde büyük yıkıma yol açan saldırılar sonrası İsrail, 23 kişinin yaralandığını açıkladı.

HAVA SAHASINI KAPATTILAR

İran'ın sert hava saldırıları devam ederken İsrail cephesi yeni bir karar aldı.

İsrail Havalimanları İdaresi'nden yapılan açıklamada, ülke hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Mısır ve Ürdün üzerinden kara geçişlerinin ise açık tutulduğu kaydedildi.