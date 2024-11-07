İsrail ile Boeing arasında F-15 anlaşması

DHA

Katil İsrail ordusu, Gazze ve Lübnan'daki katliamlarını devam ettirirken bir yandan da silah alımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İsrail ile Boeing arasıda bir anlaşma yapıldı.

25 YENİ F-15 İÇİN İMZALAR ATILDI

İsrail, ABD'li havacılık şirketi Boeing'le 25 adet yeni nesil F-15 savaş uçağı satın almak için anlaşma imzaladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5,2 milyar dolarlık anlaşmanın bu yılın başlarında ABD yönetimi ve Kongresi tarafından onaylanan daha geniş bir yardım paketinin parçası olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Bu avantajlar İsrail Hava Kuvvetleri'nin Ortadoğu'daki mevcut ve gelecekteki zorluklarla mücadelede stratejik üstünlüğünü korumasını sağlayacaktır” denildi.