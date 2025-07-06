İsrail ile savaş sonrası İran lideri Hamaney ilk kez kamuoyu karşısına çıktı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ile savaşın ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı.
Filistin caddesindeki konutunda yapılan muharrem ayı matem törenlerine önceki 3 gece katılmayan Hamaney, bu gece düzenlenen Aşura töreninde yer aldı.
Hamaney'in sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Hamaney'in salona girişiyle matem töreni için İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde bulunanların, "Damarlarımızdaki kan, rehberimize armağandır" sloganları atarak kendisine sevgi gösterisinde bulunduğu görüldü.
ABD VE İSRAİL TEHDİT ETMİŞTİ
İran ile İsrail arasında 12 gün süren savaş sırasında ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail hükümeti, Hamaney'i öldürmekle tehdit etmişti.
Hamaney, saldırılar devam ederken ulusa sesleniş konuşmaları yapmıştı.
Ateşkes sonrasında da bir konuşma yapan Hamaney, ABD'nin İran'ın karşı saldırılarıyla yıpranan İsrail'i kurtarmak amacıyla İran'a saldırılara katıldığını söylemişti.
İran'da her yıl Hamaney'in konutunda yapılan muharrem ayı törenleri ilk kez Hamaney'in katılımı olmadan gerçekleştirilmişti.