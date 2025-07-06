İsrail ile savaş sonrası İran lideri Hamaney ilk kez kamuoyu karşısına çıktı ABD ve İsrail'in tehdit ettiği İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ile savaşın ardından ilk kez kamuoyu önüne çıkarak Aşura töreninde yer aldı.